Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 июня 2020 года выросло до 56,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 18 июня зарегистрированы 56 тыс. 657 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 34 тыс. 023 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 331 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 625 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 800 тыс. 435 тестов.