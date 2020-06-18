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ЭКОНОМИКА РБ


РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 1,6%, ОПТОВЫЙ - УПАЛ НА 13%


14:23 18.06.2020

В Минске розничный товарооборот в январе-мае 2020 г. составил 6 445,7 млн рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 94,1% розничного товарооборота города, в январе-мае 2020 г. составил 6068,6 млн. рублей, или 102,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2020 г. составил 450,4 млн. рублей, или 80% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.

В январе-мае 2020 г. оптовый товарооборот составил 23 699,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 87% к уровню января-мая 2019 г.
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