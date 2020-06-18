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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ГЛЮКОМЕТРОВ «ИРМА ПЛЮС» ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫПУСТИТЬ В БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ
14:16 18.06.2020
Глюкометр «ИРМА ПЛЮС» производства ОАО «Минский НИИ радиоматериалов» успешно прошел государственные санитарно- гигиенические и клинические испытания и внесен в «Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь», а также разрешен к производству, реализации и медицинскому применению на территории Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в 2020 году запланировано производство первой партии глюкометров «ИРМА ПЛЮС» в количестве 1130 шт.
Глюкометр «ИРМА ПЛЮС» предназначен для использования людьми больными сахарным диабетом с ослабленным зрением. Благодаря наличию звукового сопровождения процедуры измерения уровня сахара в крови, глюкометр позволяет больным сахарным диабетом с ослабленным зрением следить за показаниями уровня глюкозы в крови без просмотра визуальной информации, отображаемой на ЖК-дисплее.
Прибор обеспечивает индикацию информации о готовности к измерениям, концентрации глюкозы в крови, уровне гликемии ниже и выше пределов измерения, разряде батареи питания, текущим дате и времени.
Глюкометр «ИРМА ПЛЮС» не имеет аналогов в стране и неоднократно становился призером различных выставок и конкурсов.
В 2018 году глюкометр «ИРМА ПЛЮС» награжден дипломом III степени Республиканского конкурса инновационных проектов в номинации «Лучший инновационный проект».
По итогам конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь-2019» глюкометр «ИРМА ПЛЮС» с речевым сопровождением процедуры измерения гликемии для больных сахарным диабетом утвержден победителем (лауреатом) конкурса в номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов».
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