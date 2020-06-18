За январь-апрель 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,9%, рентабельность продаж – 7,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 3629,5 млн рублей, в том числе просроченная – 637,1 млн рублей, или 17,6% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 4878,1 млн рублей, в том числе просроченная – 781,3 млн рублей, или 16% от общего объема кредиторской задолженности.