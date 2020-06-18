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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ
13:35 18.06.2020
За январь-апрель 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 9,9%, рентабельность продаж – 7,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 3629,5 млн рублей, в том числе просроченная – 637,1 млн рублей, или 17,6% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 4878,1 млн рублей, в том числе просроченная – 781,3 млн рублей, или 16% от общего объема кредиторской задолженности.
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