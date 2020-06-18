ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ И ХОЛДИНГ «ГОМСЕЛЬМАШ» ПОЛУЧАТ ГОСПОДДЕРЖКУ - ЧИНОВНИК


13:14 18.06.2020

Крупные промышленные предприятия Гомельской области получат государственную поддержку. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров, посещая Белорусский металлургический завод и холдинг «Гомсельмаш».

По итогам прошлого года БМЗ стало победителем конкурса «Лучший экспортер года» в номинации «Металлургия», кстати, шестой раз подряд. БМЗ в 2019 году экспортировал в 65 стран мира 2,2 млн тонн металлопродукции. Предприятие не только сохранило присутствие на традиционных рынках, но и расширило его. Однако в 2020-м ситуация изменилась. БМЗ столкнулся с рядом трудностей, вызванных внешними факторами. Проводимые в большинстве стран карантинные мероприятия, падение цен на нефть и девальвация российского рубля привели к снижению цен на металлопродукцию и объемов ее потребления.

Эта ситуация не осталась без внимания правительства, отметил Юрий Назаров.

«Ситуация очень непростая по той причине, что «скукожились» традиционные рынки. Сейчас надо «разрулить» ситуацию, подставить плечо предприятию, чтобы оно в это непростое время могло себя уверенно чувствовать. Поэтому сейчас совместно с банками вырабатываем решение, как это оздоровление провести», - сказал вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

Государство готово поддержать и главный аграрный холдинг страны — «Гомсельмаш». Сегодня он входит в число лидеров мирового рынка комбайнов. Техника под брендом «ПАЛЕССЕ» — это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур. Обладая полным комплексом современных производственных технологий, «Гомсельмаш» самостоятельно производит основные детали и узлы комбайнов. Это позволяет лучше контролировать качество, производить одновременно разные типы машин, поддерживать доступные цены на продукцию. «ПАЛЕССЕ» работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Китае, Южной Корее. Однако сегодня необходимо найти оптимальный баланс между спросом и предложением, резюмировал диалог с сельхозмашиностроителями Юрий Назаров.

«По «Гомсельмашу» ситуация несколько проще, потому что решение уже принято и согласовано с Главой государства. Сейчас оно формализуется в нормативные документы. Это будет реструктуризация задолженностей. Вообще по таким крупным предприятиям необходим механизм, когда производитель и потенциальный потребитель продукции должны четко понимать по периодам, по годам объемы производства и потребления техники. Чтобы не было ситуации «то пусто, то густо», - отметил заместитель премьер-министра.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.06.2020
валюта курс
EUR 2.6831
USD 2.3812
RUB 3.4232
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6781 -0.005
USD 2.3817 +0.0005
RUB 3.4281 +0.0049
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6750 2.6780
USD 2.3800 2.3830
RUB 3.4260 3.4300
подробнее

Конвертация в банках
на 18.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1220 1.1250
EUR/RUB 77.9000 78.2000
USD/RUB 69.5500 69.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте