Крупные промышленные предприятия Гомельской области получат государственную поддержку. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров, посещая Белорусский металлургический завод и холдинг «Гомсельмаш».

По итогам прошлого года БМЗ стало победителем конкурса «Лучший экспортер года» в номинации «Металлургия», кстати, шестой раз подряд. БМЗ в 2019 году экспортировал в 65 стран мира 2,2 млн тонн металлопродукции. Предприятие не только сохранило присутствие на традиционных рынках, но и расширило его. Однако в 2020-м ситуация изменилась. БМЗ столкнулся с рядом трудностей, вызванных внешними факторами. Проводимые в большинстве стран карантинные мероприятия, падение цен на нефть и девальвация российского рубля привели к снижению цен на металлопродукцию и объемов ее потребления.

Эта ситуация не осталась без внимания правительства, отметил Юрий Назаров.

«Ситуация очень непростая по той причине, что «скукожились» традиционные рынки. Сейчас надо «разрулить» ситуацию, подставить плечо предприятию, чтобы оно в это непростое время могло себя уверенно чувствовать. Поэтому сейчас совместно с банками вырабатываем решение, как это оздоровление провести», - сказал вице-премьер, которого цитирует сайт правительства.

Государство готово поддержать и главный аграрный холдинг страны — «Гомсельмаш». Сегодня он входит в число лидеров мирового рынка комбайнов. Техника под брендом «ПАЛЕССЕ» — это 16 типов сельхозмашин, 75 базовых моделей и модификаций, 70 видов адаптеров и приспособлений для уборки различных культур. Обладая полным комплексом современных производственных технологий, «Гомсельмаш» самостоятельно производит основные детали и узлы комбайнов. Это позволяет лучше контролировать качество, производить одновременно разные типы машин, поддерживать доступные цены на продукцию. «ПАЛЕССЕ» работают в России, Украине, Казахстане, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, странах Балтии, Аргентине, Бразилии, Китае, Южной Корее. Однако сегодня необходимо найти оптимальный баланс между спросом и предложением, резюмировал диалог с сельхозмашиностроителями Юрий Назаров.

«По «Гомсельмашу» ситуация несколько проще, потому что решение уже принято и согласовано с Главой государства. Сейчас оно формализуется в нормативные документы. Это будет реструктуризация задолженностей. Вообще по таким крупным предприятиям необходим механизм, когда производитель и потенциальный потребитель продукции должны четко понимать по периодам, по годам объемы производства и потребления техники. Чтобы не было ситуации «то пусто, то густо», - отметил заместитель премьер-министра.