ЭКОНОМИКА РБ

ВТОРОЙ ВЫХОД НА СТАНЦИИ МИНСКОГО МЕТРО «ПЕРВОМАЙСКАЯ» БУДЕТ ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ ДО КОНЦА ИЮНЯ

12:56 18.06.2020 Второй выход на станции минского метро «Первомайская» будет закрыт на ремонт до конца июня. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе метрополитена, в связи с ремонтом выход №2-2 станции «Первомайская» будет полностью закрыт по 30 июня 2020 года. Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.