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ЭКОНОМИКА РБ
ВТОРОЙ ВЫХОД НА СТАНЦИИ МИНСКОГО МЕТРО «ПЕРВОМАЙСКАЯ» БУДЕТ ЗАКРЫТ НА РЕМОНТ ДО КОНЦА ИЮНЯ
12:56 18.06.2020
Второй выход на станции минского метро «Первомайская» будет закрыт на ремонт до конца июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе метрополитена, в связи с ремонтом выход №2-2 станции «Первомайская» будет полностью закрыт по 30 июня 2020 года.
Минский метрополитен приносит извинения пассажирам за временные неудобства.
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