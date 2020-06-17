В январе-мае 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 26,8 млн тонн грузов, или 88,8% к январю-маю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 11,2 млрд тонно-километров, или 85,7% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2020 г. воспользовались 278,9 млн человек, или 82,5% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 3 311,5 млн пассажиро-километров, или 77,5% к уровню января-мая 2019 г.