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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ УПАЛИ НА 11,2%
12:12 18.06.2020
В январе-мае 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минска перевезено 26,8 млн тонн грузов, или 88,8% к январю-маю 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 11,2 млрд тонно-километров, или 85,7% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2020 г. воспользовались 278,9 млн человек, или 82,5% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 3 311,5 млн пассажиро-километров, или 77,5% к уровню января-мая 2019 г.
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