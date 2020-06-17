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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ
11:09 18.06.2020
За пять месяцев 2020 года субъектами малого и среднего бизнеса столицы в консолидированный бюджет внесено 2,3 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр инспекции МНС по Минску, всего в столице зарегистрировано почти 122,0 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 3,5%.
Данным кругом плательщиков обеспечено 40,4% консолидированных поступлений города Минска.
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