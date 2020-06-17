ЭКОНОМИКА РБ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВНЕС В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ

11:09 18.06.2020 За пять месяцев 2020 года субъектами малого и среднего бизнеса столицы в консолидированный бюджет внесено 2,3 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центр инспекции МНС по Минску, всего в столице зарегистрировано почти 122,0 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество субъектов увеличилось на 3,5%. Данным кругом плательщиков обеспечено 40,4% консолидированных поступлений города Минска.