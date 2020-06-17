За первый квартал 2020 года Белорусский металлургический завод (БМЗ) получил 122,5 млн рублей убытка. Это следует из опубликованной ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга БМК» бухгалтерской отчетности по итогам первого квартала текущего года.

Как пишет rynak.by, за весь прошлый год чистый убыток Жлобинского металлургического комбината достиг 153,8 млн рублей. В связи с этим БМЗ стал самым убыточным акционерным обществом Гомельской области в 2019 году.

Главной причиной громадных убытков в этот раз вновь стало сокращение продаж при сохранении уровня затрат. В результате убыток от реализации БМЗ составил 60 млн рублей.

Усугубляет ситуацию высокая закредитованность предприятия. Сумма уплаченных процентов составила 43 млн рублей. Третьей по значимости причиной стало снижение курса белорусского рубля, в связи с чем потери от курсовых разниц составили почти 25 млн рублей.