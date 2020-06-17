В январе-мае 2020 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 7397,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 56,3%, в обрабатывающей промышленности − 102,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом − 96,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений − 102,1%.