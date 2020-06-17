На проведение детской летней оздоровительной кампании 2020 года из республиканского бюджета выделено Br50,3 млн. такую цифру озвучил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

По его словам, в том числе на удешевление стоимости путевок выделено Br48,2 млн, на приобретение их для детей льготных категорий - Br1,5 млн и еще Br0,6 млн - на оказание помощи в подготовке стационарных лагерей к летней работе.

Как сообщает сайт правительства, средства, которые высвободились из-за переноса сроков начала смен, использованы для укрепления материально-технической базы загородного оздоровления детей - освоено более Br15 млн из различных источников финансирования.

Средняя стоимость путевок в круглосуточный оздоровительный лагерь сроком на 18 и более дней в итоге составляет Br496 (размер удешевления - Br205); в дневной - Br127 (дешевле на Br85); в круглосуточный спортивно-оздоровительный лагерь сроком на 18 и более дней - Br566 (дешевле на Br227); в дневной спортивно-оздоровительный лагерь - Br143 (минус Br95). Родительская доплата за путевку в круглосуточный лагерь сроком на 18 и более дней составляет не менее 10% от стоимости путевки.

Нынешним летом в Беларуси, по прогнозам, будут работать около 3 тыс. лагерей различных типов, в которых оздоровится около 180 тыс. детей. Из них 80 тыс. - в 1,9 тыс. лагерей с дневным пребыванием и 100 тыс. - в 1,1 тыс. лагерей с круглосуточным пребыванием. Спрос на услуги по детскому летнему отдыху и оздоровлению будет удовлетворен в полном объеме.