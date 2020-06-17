ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛ 14,2 МЛРД РУБЛЕЙ

09:44 18.06.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска в январе-мае 2020 г. в текущих ценах составил 14,2 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах это на 0,2 процентных пункта меньше к уровню января-мая 2019 г.