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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИТЕЛЬСТВО ОЖИДАЕТ ПРИНЯТИЯ УКАЗА О 5-ПРОЦЕНТНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ


09:35 18.06.2020

Правительство ожидает принятия указа о 5-процентной рентабельности застройщиков в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев 17 июня во время посещения КУП "Завод эффективных промышленных конструкций".

"Проект нормативного правового акта уже со всеми согласован и направлен на подписание. Ожидаем, что он в ближайшее время будет принят. Мы сегодня очень серьезное внимание уделяем именно удешевлению строительства, повышению эффективности, снижению затрат на выпуск конструкций", - отметил Владимир Кухарев, которого цитирует сайт правительства.

На Заводе эффективных промышленных конструкций сейчас идет модернизация, которую планируется завершить до конца года.

"Будет установлено современное оборудование, которое позволит усовершенствовать работу, повысить эффективность технологических линий, снизить затраты. Это, естественно, скажется на стоимости жилья, - пояснил вице-премьер. - Расчеты показывают, что это будет энергоэффективное жилье, соответствующее всем необходимым потребительским требованиям".

Кроме того, ведутся работы, чтобы на новом оборудовании можно было выпускать конструкции для строительства не только жилья, но и школ, детских садов, больниц. Это поможет сократить сроки возведения этих социальных объектов и снизить стоимость.

Также Владимир Кухарев отметил, что все задачи, которые поставлены перед строительной отраслью, будут выполнены в полном объеме.

«Отрасль работает стабильно. Результаты пяти месяцев показывают, что есть рост по строительно-монтажным работам. Достигнут результат 107,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это говорит, что строители работают по всем направлениям. Это и жилищное строительство, и промышленное строительство, и строительство социальных объектов, объектов госинвестпрограммы», – подчеркнул вице-премьер.

Говоря об экспортном потенциале отрасли, Владимир Кухарев подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечить жителей нашей страны дешевым и высокоэффективным жильем.

«Тем не менее новые разработки дадут возможность выходить на рынки ближнего зарубежья, потому что по соотношению цены и качества мы можем предложить приемлемые конструкции, которые позволят не только конкурировать в нашей стране, но и отправлять эту продукцию на экспорт», – резюмировал Владимир Кухарев.

Завод эффективных промышленных конструкций - один из крупнейших в Беларуси производителей сборного железобетона для промышленного и гражданского строительства. Входит в структуру государственного производственного объединения "Минскстрой".
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