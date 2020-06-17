За январь-май текущего года в Беларуси переработано 60,6 тыс. тонн тресты, что на 9,5 тыс. тонн, или на 19% больше уровня прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, выработка льноволокна увеличилась на 13% и составила 16,1 тыс. тонн, в том числе длинного льноволокна на 46% — до 3,6 тыс. тонн.

В 2020 году необходимо заготовить не менее 180 тыс. тонн льнотресты и обеспечить производство 55 тыс. тонн льняного волокна.

Массовый сев льна-долгунца под урожай текущего года с учетом складывающихся погодно-климатических условий проведен на площади 49,1 тыс. га в оптимальный агротехнический срок.

Наибольшие площади лен-долгунец, традиционно, занимает в таких областях, как Витебская – 13,2 тыс. га, Минская – 10,1 тыс. га и Могилевская – 8,2 тыс. га. В Гродненской области он возделывается на площади 7,2 тыс. га, в Брестской – на 6,1 тыс. га и на 4,3 тыс. га в Гомельской области.

На сегодня первичная переработка льна осуществляется на 21 льнозаводе на которых установлены 44 технологические линии по выработке льноволокна, в том числе 9 высокопроизводительных линий импортного производства.