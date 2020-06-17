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ЭКОНОМИКА РБ
МИНГОРИСПОЛКОМ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА
18:27 17.06.2020
Мингорисполком проводит конкурс инвестпроектов малого бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, самые перспективные идеи получат финансовую помощь города. Заявки принимаются по 1 июля включительно. Участие в конкурсе могут принять индивидуальные предприниматели либо небольшие организации.
Предпочтение отдадут предприятиям, которые производят актуальную импортозамещающую продукцию, развивают и расширяют производство товаров, внедряют новые технологии. Обязательное условие – создание новых рабочих мест.
Победители могут рассчитывать на возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, а также компенсацию выплат лизинговых платежей по договорам финансовой аренды.
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