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ЭКОНОМИКА РБ


МИНГОРИСПОЛКОМ ОБЪЯВИЛ КОНКУРС ИНВЕСТПРОЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА


18:27 17.06.2020

Мингорисполком проводит конкурс инвестпроектов малого бизнеса. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, самые перспективные идеи получат финансовую помощь города. Заявки принимаются по 1 июля включительно. Участие в конкурсе могут принять индивидуальные предприниматели либо небольшие организации.

Предпочтение отдадут предприятиям, которые производят актуальную импортозамещающую продукцию, развивают и расширяют производство товаров, внедряют новые технологии. Обязательное условие – создание новых рабочих мест.

Победители могут рассчитывать на возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, а также компенсацию выплат лизинговых платежей по договорам финансовой аренды.
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