Розничный товарооборот Минской области в январе-мае 2020 г. составил 3 381,9 млн рублей, или 112,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота области, в январе-мае 2020 г. составил 3171,1 млн рублей, или 114,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2020 г. составил 107,7 млн рублей, или 87,2% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.

В январе-мае 2020 г. оптовый товарооборот составил 5 455,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,99% к уровню января-мая 2019 г.