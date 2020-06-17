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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 12,1%
18:18 17.06.2020
Розничный товарооборот Минской области в январе-мае 2020 г. составил 3 381,9 млн рублей, или 112,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота области, в январе-мае 2020 г. составил 3171,1 млн рублей, или 114,3% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.
Товарооборот общественного питания в январе-мае 2020 г. составил 107,7 млн рублей, или 87,2% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.
В январе-мае 2020 г. оптовый товарооборот составил 5 455,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 99,99% к уровню января-мая 2019 г.
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