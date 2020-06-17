Белорусский государственный университет получит из республиканского бюджета 38,6 тыс. рублей на мероприятия по предотвращению завоза и распространения COVID-19. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 343 от 15 июня 2020 года.

Согласно опубликованному в НЦПИ документу, Минфин выделит деньги Министерству образования для БГУ из средств, предусмотренных в бюджете республики для финансирования расходов, которые связаны со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.