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ЭКОНОМИКА РБ
БГУ ВЫДЕЛЯТ ИЗ БЮДЖЕТА 38,6 ТЫС. РУБЛЕЙ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
18:12 17.06.2020
Белорусский государственный университет получит из республиканского бюджета 38,6 тыс. рублей на мероприятия по предотвращению завоза и распространения COVID-19. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 343 от 15 июня 2020 года.
Согласно опубликованному в НЦПИ документу, Минфин выделит деньги Министерству образования для БГУ из средств, предусмотренных в бюджете республики для финансирования расходов, которые связаны со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
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