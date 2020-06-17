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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ ПЕРЕВЕЗЛИ 14,7 МЛН ТОНН ГРУЗОВ
18:02 17.06.2020
В январе-мае 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 14,7 млн тонн грузов, или 99,9% к объему грузов, перевезенных в январе-мае 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 2473,6 млн тонно-километров (99,8% к январю-маю 2019 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе-мае 2020 г. воспользовались 47,7 млн человек, что по сравнению с январем-маем 2019 г. составляет 91%.
Пассажирооборот транспорта составил 582 млн пассажиро-километров, или 89,2% к уровню января-мая 2019 года.
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