|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ООО «СУПЕРПАК КОМПАНИ» ЗАПУСТИЛО ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ ПАКЕТОВ ДЛЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
17:59 17.06.2020
Концерн «Беллесбумпром» и КУП «Минскхлебпром» в рамках реализации программы правительства по поэтапному переходу на экологичную упаковку разработали и внедрили в массовое производство бумажные пакеты для хлебобулочных изделий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, бумажные пакеты начало производить специализированное предприятие ООО «Суперпак компани».
В настоящее время уже идут поставки бумажных пакетов на минские хлебозаводы.
Согласно информации, хлеб в бумажной упаковке появился в продаже. Это хлеб «Бабулін» хлебозавода №2 и хлеб «Родниковый» хлебозавода «Автомат». В ближайшее время экоупаковку внедрят и на других хлебозаводах, в том числе в регионах страны. Предприятие - производитель бумажных пакетов готов удовлетворить необходимый спрос. В Беларуси для этого имеется все необходимое: сырье, оборудование и профессиональные кадры. Дело за торговлей и потребителями.
Как отметил председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько, сделан первый шаг в сокращении потребления вредного для экологии пластика.
«И уже на первоначальном этапе видим результат - спрос на экоупаковку растет, потребители позитивно оценили это решение - хлеб в бумажном пакете успешно продается. Пусть пока эта упаковка дороже полиэтиленовой, но мы понимаем, что это экологичная и перерабатываемая упаковка, плюс не малую роль играет качество хранения хлеба в бумажном пакете. В этом уже смогли убедиться те, кто покупал хлеб "Бабулін". Поэтому перспективы хорошие и в планах нарастить производство бумажной упаковки в Беларуси в разы. Концерн совместно с производителями продуктов питания, торговыми сетями ведет активную работу в этом направлении», - сказал он.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.06.2020
Курсы в банках
на 17.06.2020
Конвертация в банках
на 17.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте