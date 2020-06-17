Концерн «Беллесбумпром» и КУП «Минскхлебпром» в рамках реализации программы правительства по поэтапному переходу на экологичную упаковку разработали и внедрили в массовое производство бумажные пакеты для хлебобулочных изделий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, бумажные пакеты начало производить специализированное предприятие ООО «Суперпак компани».

В настоящее время уже идут поставки бумажных пакетов на минские хлебозаводы.

Согласно информации, хлеб в бумажной упаковке появился в продаже. Это хлеб «Бабулін» хлебозавода №2 и хлеб «Родниковый» хлебозавода «Автомат». В ближайшее время экоупаковку внедрят и на других хлебозаводах, в том числе в регионах страны. Предприятие - производитель бумажных пакетов готов удовлетворить необходимый спрос. В Беларуси для этого имеется все необходимое: сырье, оборудование и профессиональные кадры. Дело за торговлей и потребителями.

Как отметил председатель концерна «Беллесбумпром» Михаил Касько, сделан первый шаг в сокращении потребления вредного для экологии пластика.

«И уже на первоначальном этапе видим результат - спрос на экоупаковку растет, потребители позитивно оценили это решение - хлеб в бумажном пакете успешно продается. Пусть пока эта упаковка дороже полиэтиленовой, но мы понимаем, что это экологичная и перерабатываемая упаковка, плюс не малую роль играет качество хранения хлеба в бумажном пакете. В этом уже смогли убедиться те, кто покупал хлеб "Бабулін". Поэтому перспективы хорошие и в планах нарастить производство бумажной упаковки в Беларуси в разы. Концерн совместно с производителями продуктов питания, торговыми сетями ведет активную работу в этом направлении», - сказал он.