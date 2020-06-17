В бюджет Минской области за январь-май 2020 года поступило 1311,8 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 249,2 млн. рублей, в местные бюджеты – 1062,6 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - 426,9 млн. рублей, или 32,5 процента в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 254,8 млн. рублей (19,4 процента), налогу на добавленную стоимость - 146,7 млн. рублей (11,2 процента), налогу на прибыль - 90,5 млн. рублей (6,9 процента), налогу при упрощенной системе налогообложения - 59,5 млн. рублей (4,5 процента), акцизам – 59,3 млн. рублей (4,5 процента).

Формирование бюджета Минской области в январе-мае 2020 года обеспечивали более 908 тысяч плательщиков, в том числе 32,4 тысячи организаций; 43,1 тысячи индивидуальных предпринимателей и 832,7 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи в бюджет.

От организаций государственного сектора экономики в бюджет в январе-мае 2020 года поступило 466,1 млн. рублей. На их долю приходится 35,5 процента общих поступлений.

Платежи негосударственного сектора экономики в общих поступлениях области составили 845,7 млн. рублей налогов и платежей, или 64,5 процента общих поступлений, в том числе организациями уплачено в бюджет – 750,2 млн. рублей, индивидуальными предпринимателями – 44,4 млн. рублей, физическими лицами – 51,1 млн. рублей.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе-мае 2020 года составили 25,7 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило 1,0 тыс. рублей.