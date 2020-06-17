Этой весной заметно увеличился спрос жителей Беларуси на продукты питания, онлайн-обучение и медицинские товары по сравнению с этим же периодом годом раньше. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив платежи пользователей картами Яндекс Денег за март-май 2020 года.

Во второй половине марта многие жители Беларуси перешли на удаленный формат работы, 8 апреля в стране был введен режим самоизоляции — и все это сильно повлияло на покупательский спрос.

Так, количество платежей в белорусских супермаркетах в марте выросло на 20%, оборот онлайн- и офлайн-платежей в марте вырос на 46%, в апреле — на 43%, в мае — в 2 раза по сравнению с этими же месяцами 2019 года. Средний чек за продукты увеличился в марте на 22% — до 22,32 бел. руб., в апреле на 46% — до 25,07 бел. руб., в мае на 84% — до 29,82 бел. руб. относительно тех же периодов прошлого года (здесь и дальше по курсу Центробанка РФ в соответствующем месяце).

Оборот платежей за медицинские товары вырос на 67% в марте, на 58% в апреле и на 27% в мае относительно этих же месяцев 2019 года. В марте выросло и число платежей за такие товары — на 50% по сравнению с этим же периодом годом раньше. За всю весну средний чек был самым высоким в апреле и составил 14,84 бел. руб. — это на 28% больше, чем год назад.

Во время самоизоляции жители Беларуси стали больше интересоваться дистанционным обучением и увеличили расходы на онлайн-курсы, тренинги, мастер-классы и лекции. В марте оборот платежей в этой категории увеличился в 2,8 раза, средний чек — в 2,9 раза и составил 229,89 бел. руб.

В марте — мае заметно выросли траты белорусских пользователей и на фастфуд: в одном только марте количество платежей увеличилось на 54%, оборот платежей увеличился на 76%. Самый высокий средний чек был в апреле — 13,34 бел. руб. Это на 28% больше, чем в апреле годом раньше.

Во время самоизоляции жители Беларуси стали больше расходовать на коммунальные услуги. Количество платежей в марте выросло на 28%, в апреле - на 31%, в мае - на 22%. Оборот платежей в марте вырос в 2,6 раза, в апреле — в 2,5 раза, в мае — на 90% по сравнению с этими же месяцами 2019 года. Средний чек в марте увеличился в 2 раза (до 61,38 бел. руб.), в апреле — на 87% (до 73,76 бел. руб.), в мае — на 56% (55,32 бел. руб.) относительно тех же периодов прошлого года.

Этой весной в Беларуси заметно уменьшились траты покупателей на одежду, кафе, рестораны и отели по сравнению с мартом — маем 2019 года.

Расходы пользователей на одежду стали снижаться только в апреле: в этом месяце количество платежей сократилось на 35%, оборот платежей уменьшился на 33%, в мае — на 27% по сравнению с такими же периодами годом раньше. Средний чек в апреле почти не изменился — подрос всего на 3% (до 56,42 бел. руб.) относительно апреля прошлого года. А вот в мае он снизился на 6% (до 52,01 бел. руб.) по сравнению с этим же месяцем 2019 года.

Несмотря на то, что многие белорусские рестораны продолжали работать во время самоизоляции, траты пользователей в них тоже сократились. Так, количество платежей в апреле сократилось на 33%, оборот платежей в апреле уменьшился на 26%, в мае — на 15% по сравнению с этими же месяцами годом раньше. Средний чек вырос в мае 2020 года всего на 7% — до 13,95 бел. руб.

Отели — еще одна категория, которая просела по тратам пользователей в самоизоляции. Если в марте оборот платежей увеличился на 27%, то в апреле он сократился на 85%, падение продолжилось и в мае (-59%). Средний чек за бронирование номеров в отелях и гостиницах уменьшился в марте на 21%, в апреле на 25% по сравнению с этими же месяцами 2019 года — и составил 88,68 и 74,20 бел. руб. соответственно. Количество платежей в гостиничной сфере в апреле сократилось на 80%, в мае - на 67%.