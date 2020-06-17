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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ НЕЛЕГАЛЬНОГО ВЫВОЗА В РОССИЮ ПОЧТИ 20 ТОНН ГРУШ


17:42 17.06.2020

Факт перемещения в Россию почти 20 тонн груш, следовавших под видом товара «нить ПВХ» пресечен могилевскими таможенниками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской региональной таможне, грузовик DAF, принадлежащий российской фирме-перевозчику, направлялся в Российскую Федерацию через населенный пункт Звенчатка Климовичского района.

Для проверки водитель представил таможенникам товаросопроводительные документы, в которых было заявлено, что в грузовом отсеке находится партия нитей ПВХ белорусского производства. Только по факту документы оказались поддельными, белорусское предприятие, указанное в них, к данной поставке никакого отношения не имеет, а нити в транспортном средстве вовсе не перемещались. Грузовой отсек был заполнен ящиками с 20 тоннами груш. Стоимость товара составила порядка 80 тысяч рублей.

По факту нарушения законодательства Могилевской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Также проводится проверка в соответствии со ст. 174 УПК Республики Беларусь по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 380 УК Республики Беларусь.
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