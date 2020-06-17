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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 4,5%


17:33 17.06.2020

В январе-мае 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения ) Минской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1 395,4 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-маем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1 366,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,8% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 223 тыс. тонн, что на 6,1% больше, чем в январе-мае 2019 г., молока произведено 807,7 тыс. тонн (на 8,9% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 217,1 тыс. тонн и по сравнению с январем-маем 2019 г. увеличилось на 6,5%, молока произведено 796,1 тыс. тонн (на 9,2 % больше).

На 1 июня 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 957,8 тыс. голов, или 100,5% к уровню 1 июня 2019 г., в том числе коров – 333,3 тыс. голов (100,4%). Численность свиней составила 682,8 тыс. голов, что на 4,4% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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