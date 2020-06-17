Брестский производитель «Санта Бремор» увеличил экспорт продукции за последний год на 16%, в том числе за счет стран Евросоюза.

Его флагманы – филе сельди и икра мойвы в соусе – достигли Китая и берегов Новой Каледонии в Тихом океане. На днях компанию назвали экспортером года в Беларуси среди предприятий пищевой промышленности.

«Санта Бремор» поставила в другие страны около 65% продукции – 70,6 тыс. тонн. За год рост объемов экспорта составил 16%. «Санта Бремор» развивает собственные дистрибьюторские компании, которые, помимо отечественного рынка, успешно работают в России, Украине и Молдове.

Больше всего продукции «Санта Бремор» потребляют в России, Украине, Израиле, США, Молдове и Германии. Растут объемы продаж и в Китае, где востребовано белорусское мороженое. В 2019 году в Поднебесную пришли первые поставки пресервов из сельди и продуктов из сурими. Среди новых рынков в 2020 году – Босния и Герцеговина (там хорошо покупают мороженое) и Новая Каледония в Тихом океане, куда из Бреста доставляют филе сельди, икру мойвы в соусе, продукты из сурими и пасту из антарктического криля.

Компания также продолжает осваивать рынки стран Евросоюза. В частности, увеличила объем экспорта в Болгарию на 67%, в Польшу – на 56%, в Литву – на 47%, а в Германию – на 22%.

«Развитие на европейских рынках нельзя назвать легким из-за высокой конкуренции. Так что мы действовали постепенно: сначала выходили в этнические магазины, а потом – на полки крупных сетей. Более 10 лет понадобилось, чтобы бренд Santa Bremor закрепился в ЕС и ассоциировался с качественным и инновационным продуктом. В каждой стране у нас есть партнер-дистрибьютор, что позволяет доставлять продукт всегда свежим независимо от расстояния», – отмечают в компании «Санта Бремор».

Поставлять продукцию на экспорт «Санта Бремор» начала еще в 2000 году. Первыми были освоены рынки России, Украины и Молдовы. Развитие в Евросоюзе началось с Германии, куда начали поставлять филе сельди и морскую капусту.

«Санта Бремор» названа лучшим экспортером страны по итогам 2019 года. Конкурс ежегодно проводит Белорусская торгово-промышленная палата. Брестский производитель уже третий год подряд становится лучшим среди предприятий пищевой промышленности.

«Санта Бремор» – один из крупнейших в Европе производителей продуктов питания. Компания выпускает свыше 1000 наименований продукции в 13 категориях, в том числе красную рыбу, морепродукты, салаты, полуфабрикаты из теста и мороженое. Их производят на 6 современных заводах в Беларуси и России, а штат компании насчитывает свыше 5,5 тыс. человек. В 2019 году компания выпустила 118 тыс. тонн продукции – на 13 тыс. тонн больше, чем годом ранее.