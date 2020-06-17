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ЭКОНОМИКА РБ
СЭЗ «МОГИЛЕВ» ПРОВОДИТ 19 ИЮНЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЮ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК»
17:02 17.06.2020
Администрация СЭЗ «Могилев» совместно с ОАО «Могилевское агентство регионального развития и Центром инноваций в логистике ООО «Газпромнефть-Снабжение» (Российская Федерация) 19 июня 2020 года проведет видеоконференцию «Практика использования программного обеспечения «Цифровой двойник».
Как сообщает сайт СЭЗ, уровень детализации комплекса программного обеспечения «Цифровой двойник» сопоставим с реальным производственным процессом и позволяет смоделировать возможные события в различных вариациях, чтобы понять, как логистическая система справится с той или иной ситуацией.
В ходе видеоконференции представители Центра инноваций в логистике ООО «Газпромнефть-Снабжение» расскажут о практике применения программного комплекса «Цифровой двойник» для достижения таких положительных эффектов как: снижение финансовой нагрузки на предприятие; митигация производственных рисков предприятия; моделирование гипотез оптимизации в безрисковой среде; повышение уровня цифровизации логистических процессов.
По итогам мероприятия планируется определить потенциальные зоны роста за счет цифровизации процессов в каждой из сфер.
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