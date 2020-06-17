Администрация СЭЗ «Могилев» совместно с ОАО «Могилевское агентство регионального развития и Центром инноваций в логистике ООО «Газпромнефть-Снабжение» (Российская Федерация) 19 июня 2020 года проведет видеоконференцию «Практика использования программного обеспечения «Цифровой двойник».

Как сообщает сайт СЭЗ, уровень детализации комплекса программного обеспечения «Цифровой двойник» сопоставим с реальным производственным процессом и позволяет смоделировать возможные события в различных вариациях, чтобы понять, как логистическая система справится с той или иной ситуацией.

В ходе видеоконференции представители Центра инноваций в логистике ООО «Газпромнефть-Снабжение» расскажут о практике применения программного комплекса «Цифровой двойник» для достижения таких положительных эффектов как: снижение финансовой нагрузки на предприятие; митигация производственных рисков предприятия; моделирование гипотез оптимизации в безрисковой среде; повышение уровня цифровизации логистических процессов.

По итогам мероприятия планируется определить потенциальные зоны роста за счет цифровизации процессов в каждой из сфер.