В январе-мае 2020 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 8 481,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 90,2% к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности рухнул на 50,2%, в обрабатывающей промышленности – на 9,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 3%.

При этом производство в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений выросло на 1,1%.

Индекс промышленного производства за май 2020 г. к маю 2019 г. составил 97,8%.

В 9 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе-мае 2020 г. превысил уровень января-мая 2019 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 30,7%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 26,3%), изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражирования записанных носителей информации (на 4,2%), транспортных средств и оборудования (на 4,1%), продуктов питания, напитков и табачных изделий (на 4,1%).