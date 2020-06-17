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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕСЯТЬ КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТРЕТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА
16:15 17.06.2020
В Минске осуществляют деятельность 139,0 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58,7 тыс. организаций и 80,3 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 264,9 тыс. граждан.
В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО, ООО «ТАБАК–ИНВЕСТ», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», унитарное предприятие «А1», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН».
Данными организациями уплачено в бюджет 1,7 млрд. рублей или треть доходов консолидированного бюджета города.
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