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ЭКОНОМИКА РБ


НА ВТОРОМ ЭНЕРГОБЛОКЕ БЕЛАЭС НАЧАТ ЭТАП ПРОЛИВА СИСТЕМ НА ОТКРЫТЫЙ РЕАКТОР


15:56 17.06.2020

На втором энергоблоке Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») специалистами начат пролив активных и пассивных систем безопасности на открытый реактор.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Росатома», это одна из важнейших, строго регламентированных технологических операций, в ходе которой химически обессоленной водой промывается (с целью очистки от механических примесей) смонтированное оборудование и трубопроводы систем безопасности и систем нормальной эксплуатации, связанные с первым контуром реакторной установки, а также проверяется работоспособность задействованных в этом процессе насосных агрегатов технологических систем безопасности и систем нормальной эксплуатации.

«Начало этапа послемонтажных очисток оборудования и трубопроводов пассивных и активных систем безопасности с проливом на открытый реактор – это старт подготовки к гидравлическим испытаниям и циркуляционной промывке первого контура реакторной установки второго энергоблока, - подчеркнул вице-президент АО ИК «АСЭ», директор проекта по сооружению Белорусской АЭС Виталий Полянин. – Сам факт начала данного процесса означает, что в реакторном отделении степень готовности технологических систем позволяет разворачивать полномасштабные пусконаладочные работы».

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.
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