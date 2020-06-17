ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-МАЕ СНИЗИЛСЯ НА 2,8%

15:41 17.06.2020 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области в январе-мае 2020 г. в текущих ценах составил 7 847,6 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 2,8% меньше к уровню января-мая 2019 г.