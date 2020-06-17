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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 ПРЕДОСТАВИЛА SIM-КАРТЫ ДЛЯ РАБОТЫ БЕЛОРУССКОГО СЕГМЕНТА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ТРАНЗИТА ЕАЭС
14:40 17.06.2020
Компания А1 обеспечит передачу данных при создании национальной системы отслеживания международных транзитных перевозок товаров с использованием навигационных устройств по территории Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках реализации проекта в адрес национального оператора белорусского сегмента единой системы транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – ОДО «Белнефтегаз» – было поставлено несколько тысяч SIM-карт, которые будут использоваться в навигационных устройствах для пломбирования грузового транспорта.
Электронные пломбы с помощью SIM-карт А1 будут подключены к системе, благодаря чему все информация о состоянии грузов и маршруте их передвижения будет отслеживаться в режиме реального времени.
SIM-карты А1 в электронных пломбах обеспечивают передачу данных в цифровое ядро системы прослеживаемости транзита – платформу STIGMA. Интеграция национальной системы и аналогичных решений, применяемых в других странах ЕАЭС, позволит обеспечить взаимодействие между системами таможенных органов и тем самым ускорить прохождение таможенного контроля, а также перемещение грузов через границы.
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