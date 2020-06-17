Компания А1 обеспечит передачу данных при создании национальной системы отслеживания международных транзитных перевозок товаров с использованием навигационных устройств по территории Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в рамках реализации проекта в адрес национального оператора белорусского сегмента единой системы транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – ОДО «Белнефтегаз» – было поставлено несколько тысяч SIM-карт, которые будут использоваться в навигационных устройствах для пломбирования грузового транспорта.

Электронные пломбы с помощью SIM-карт А1 будут подключены к системе, благодаря чему все информация о состоянии грузов и маршруте их передвижения будет отслеживаться в режиме реального времени.

SIM-карты А1 в электронных пломбах обеспечивают передачу данных в цифровое ядро системы прослеживаемости транзита – платформу STIGMA. Интеграция национальной системы и аналогичных решений, применяемых в других странах ЕАЭС, позволит обеспечить взаимодействие между системами таможенных органов и тем самым ускорить прохождение таможенного контроля, а также перемещение грузов через границы.