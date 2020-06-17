Розничный товарооборот в январе-мае 2020 г. составил 20,7 млрд. рублей, или 103% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,5 рубля против 13,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,5% розничного товарооборота республики, в январе-мае 2020 г. составил 19 млрд. рублей, или 104,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-мае 2020 г. составил 961,6 млн. рублей, или 82,1% в сопоставимых ценах к уровню января-мая 2019 г.

В январе-мае 2020 г. оптовый товарооборот составил 37,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 89,9% к уровню января-мая 2019 г.