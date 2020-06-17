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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 47 МЛН РУБЛЕЙ ЗАПЛАТИЛИ В БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКИ УСН В ЯНВАРЕ-МАЕ
14:18 17.06.2020
47,7 млн рублей уплатили в бюджет Могилевской области в январе-мае 2020 года плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, доля указанных поступлений в бюджете области составила 9,1%.
Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 57,1% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области. Из них организаций – 6 тыс. (38,3% всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 17,4 тыс. (68,7%).
Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.
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