Более чем в 3 раза, до 15,4 млн BYN, вырос в январе-мае объем экспорта рапсового масла через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ).

Как сообщает сайт БУТБ, в натуральном выражении поставки данной продукции за рубеж также увеличились в 3 раза - до 9,3 тыс. т.

Основными рынками сбыта являются страны Европейского союза: Латвия, Литва и Эстония. Вместе с тем активно прорабатываются и другие страны Европы, где наблюдается повышенный спрос на продукцию переработки масличных. В частности, при содействии латвийского брокера БУТБ значительные объемы рапсового масла реализуются в Швейцарию.

Аналитики БУТБ полагают, что восходящий тренд, наметившийся на биржевом рынке рапсового масла, вероятнее всего, сохранится до конца года. Этому будет способствовать как рост предложения со стороны отечественных производителей, так и расширение круга иностранных покупателей, использующих биржевую площадку.

«Беларусь наряду с Россией и Украиной входит в тройку крупнейших поставщиков рапсового масла на рынок Евросоюза. И если раньше практически весь объем экспорта приходился на внебиржевые сделки, то сегодня все больше экспортеров переключаются на биржевую площадку как альтернативный канал сбыта. При этом биржа постоянно ведет работу по привлечению новых покупателей, усиливая конкуренцию в ходе торгов. Что касается прогнозов на текущий год, то конъюнктура складывается весьма благоприятная. Вызванное пандемией коронавируса снижение производства рапсового масла в ЕС будет стимулировать импорт, а значит и цены будут удерживаться на достаточно высоком уровне, по крайней мере в ближайшей перспективе», – считают эксперты БУТБ.

В январе-мае 2020 г. совокупный товарооборот секции сельхозпродукции БУТБ составил 335 млн BYN, в том числе экспорт – 28 млн BYN. Ключевые экспортные позиции: сухое молоко и сыворотка, продукция переработки масличных культур, сливочное масло, сычужные сыры, мясо.