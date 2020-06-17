Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июня 2020 года выросло до 56 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 17 июня зарегистрированы 56 тыс. 032 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 32 тыс. 735 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 324 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 663 человека, число смертей от COVID-19 - на 6.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 778 тыс. 935 тестов.