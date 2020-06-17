По итогам конкурса «Компетентность-2019» производственно-технологическая лаборатория ОАО «Экомол» международной вертикально-интегрированной компании Серволюкс признана победителем в номинации «Испытания».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, конкурс проводится Белорусским государственным центром аккредитации (БГЦА) с целью определения и поощрения лабораторий и органов по сертификации, которые демонстрируют высокий уровень компетентности в течение последних лет, совершенствуют деятельность с учетом международной практики и повышают репутацию, как надежных бизнес-партнеров. Побеждают предприятия, которые являются эталоном профессионализма и лидерства.

Вся деятельность компании «Серволюкс» построена на принципе «безопасность-качество-компетентность». Производственно-технологическая лаборатория ОАО «Экомол» - центр исследований комбикормовой продукции. Направлена на обеспечение достоверности, объективности и независимости результатов контроля. Аккредитована с 2008 года в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь на техническую компетентности проведения испытаний (аттестат №BY/112 2.3783). В лаборатории внедрена система менеджмента, обеспечивающая точность исследований.

Основной принцип работы производственно-технологическая лаборатория заключается в непрерывном мониторинге качества как поступающего сырья, так и выпускаемой готовой продукции. Используются классические и новые современные методы исследования с применением высокоточного аналитического оборудования ведущих фирм-производителей. Проводятся химические, микробиологические, токсикологические и радиологические исследования комбикормовой продукции, ее отдельных компонентов. Перепроверяется достоверность заявленного состава, наличие макро-, микроэлементов, тяжелых металлов, отдельных групп витаминов. Испытания осуществляются по рекордному числу показателей – более 160 пунктов.

Для оценки питательности кормов (сенажи, силоса, шроты, зерновое и др.) применяются точные экспресс-методы спектрального анализа. Позволяют проводить комплексную диагностику качества кормовой базы и сырья за 5 минут в режиме реального времени, что снижает операционные затраты и стоимость. Использованием NIR-анализаторов предотвращает дисбаланс питательных элементов в рационах животных. Метод ИК-спектроскопии с использованием системы удаленного доступа к калибровкам лаборатории компании ADISSEO определяет незаменимые аминокислоты в сырье. Сервис PNE дает возможность оценить содержание общих и усвояемых аминокислот. Все методы исключают применение фальсифицированной продукции в производстве, гарантируют точность результатов исследований и направлены на безопасность и качество продукции.

Производственно-технологическая лаборатория ОАО «Экомол» оказывает услуги как предприятиям группы компании «Серволюкс», так и сторонним организациям.