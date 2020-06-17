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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-МАЕ РУХНУЛИ НА 9,3%
12:58 17.06.2020
В январе-мае 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 153,7 млн. тонн грузов, или 90,7% к январю-маю 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 48,4 млрд. тонно-километров, или 91,5% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе – мае 2020 г. воспользовались 706,4 млн. человек, или 85,5% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 7964,3 млн. пассажиро-километров, или 77,7% к уровню января – мая 2019 г.
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