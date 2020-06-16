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ЭКОНОМИКА РБ
ВЛАСТИ МИНСКА УЖЕСТОЧАТ МЕРЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ САНЭПИДРЕЖИМА НА РЫНКАХ И ОБЪЕКТАХ ТОРГОВЛИ
12:23 17.06.2020
В Минске проинспектировали соблюдение противоэпидемических и санитарных мер в сфере торговли и услуг. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Начиная с апреля, обследовано 6,3 тыс. торговых объектов, 550 заведений общепита, 480 объектов бытового обслуживания. Результат - в 90% проверенных предприятий персоналом используются средства индивидуальной защиты, имеются антисептики, информационные таблички, нанесена разметка в прикассовых зонах.
Но есть случаи, где правилами пренебрегают. В основном это «приспущенные маски», отсутствие перчаток и несоблюдение социальных дистанций.
«Не все сотрудники сферы обслуживания четко следуют предписанным правилам. Зачастую маски у продавцов находятся на подбородке или висят на ухе, перчатки лежат рядом с кассовым аппаратом, а не надеты на руки. Парикмахеры обслуживают посетителей без средств защиты. По наблюдениям, персонал объектов стал более расслабленным, чем в предыдущий месяц. Эту ситуацию нужно исправлять, поэтому меры реагирования будут усилены», - сказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова.
В ближайшие выходные дни соответствующие службы проинспектируют столичные рынки.
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