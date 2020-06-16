ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» стало победителем конкурса «Лучший экспортер 2019 года» в номинации «Металлургия».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, победа Белорусской торгово-промышленной палатой присуждается БМЗ шестой год подряд.

Признание на республиканском конкурсе является результатом напряженной работы всего коллектива Белорусского металлургического завода. Именно благодаря слаженной работе всей команды, БМЗ в 2019 году экспортировал в 65 стран мира 2,2 млн тонн металлопродукции. Предприятие не только сохранило присутствие на традиционных рынках, но и расширило их. Так, новыми странами (куда продукция не поставлялась 5 и более лет) стали Азербайджан, Кения, Ливия, Уганда и Гаити.

В минувшем году БМЗ смог также выйти с новыми видами продукции на рынки Японии, Венгрии, Сербии, Украины, Алжира, Ганы и Ирака. В региональном распределении экспорта завода лидирующие позиции заняли Российская Федерация, страны ЕС и Африки.

Стоит отметить, что на африканский континент завод увеличил поставки на 80,8% в натуральном выражении и на 53,4% — в стоимостном, расширив географию продаж до 16 стран. Если говорить о сбыте БМЗ в разрезе стран, то в ТОП-5 ключевых импортеров жлобинской металлопродукции вошли Россия, Германия, Египет, Литва и Нидерланды с Израилем на 5-й строчке.

По итогам четырех месяцев 2020 года БМЗ, несмотря на внешние факторы, связанные с пандемией, реализовал на экспорт в 48 стран более 717 тысяч тонн металлопродукции. В региональном разрезе наблюдается перераспределение некоторых объемов с Африки и Ближнего Востока на европейский рынок. Более чем на 50% к аналогичному периоду 2019-го вырос в натуральном и стоимостном выражениях экспорт завода в Австрию, Испанию, Польшу, Румынию, Финляндию, Францию и Швейцарию.

По сравнению с минувшим годом, заметно увеличились продажи в США, Сингапур, Буркина-Фасо, Гану, Кению и Украину.

Если говорить в разрезе отдельных видов продукции, то, по итогам работы за январь-апрель 2020 года, на внешних рынках наблюдается снижение потребления металлокорда и бесшовных труб. Вместе с тем, БМЗ почти на 25% в стоимостном выражении нарастил экспорт арматуры в бунтах, которая реализовывалась в Литву, Нидерланды, Сербию, Израиль и Украину.