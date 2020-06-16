В январе-мае 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5,2 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем – маем 2019 г. в сопоставимых ценах на 4,1%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5,1 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах на 4,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 777 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в январе – мае 2019 г., молока произведено 3161,2 тыс. тонн (на 5,1% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 746,8 тыс. тонн и по сравнению с январем – маем 2019 г. увеличилось на 5,4%, молока произведено 3075,4 тыс. тонн (на 5,6% больше).

На 1 июня 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн. голов, или 99,1% к уровню 1 июня 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (на 0,2% больше). Численность свиней составила 2,6 млн. голов, что на 4,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.