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ЭКОНОМИКА РБ


НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЛИДИРУЕТ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ МИНСКА


10:42 17.06.2020

В структуре поступлений по категориям плательщиков в бюджет Минска лидирует негосударственный сектор экономики с долей 77,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 73,1%. На организации государственного сектора приходится 22,2% всех поступлений, на физических лиц – 2,7%, на индивидуальных предпринимателей – 2,0%.

В Минске насчитывается 136,4 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 4 215,5 млн. рублей и 1245,3 млн. рублей соответственно.
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