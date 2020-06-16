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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ УПАЛО НА 3,9%


10:19 17.06.2020

В январе-мае 2020 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 43,9 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 96,1% к уровню января-мая 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 98,3%, в обрабатывающей промышленности – 95,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 97% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101%.
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