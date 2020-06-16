Беларусь после запуска нового производства на РУП "Белмедпрепараты" сможет практически полностью закрыть потребности внутреннего рынка в противоопухолевых препаратах. Такое заявление сделал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения 16 июня предприятия.

"Это новое производство очень важных препаратов - противоопухолевых. В первую очередь это важно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, то есть мы практически выйдем на стопроцентное закрытие потребностей по противоопухолевым препаратам", - отметил Игорь Петришенко, которого цитирует сайт правительства.

Инвестпроект "Создание опытно-промышленного производства пероральных противоопухолевых лекарственных средств в исполнении типа изолирующих технологий" также позволит нарастить предприятию экспортные поставки. Общие инвестиционные затраты по проекту составили Br31,9 млн. В этом году проводятся квалификационные и валидационные работы, планируется проведение аудита на получение сертификата GMP.

"Производство новое, современное, сейчас идет подбор соответствующего высококвалифицированного персонала, чтобы он грамотно эксплуатировал оборудование. Аналогичные линии установлены на Борисовском заводе медпрепаратов, который с использованием передовых технологий выпускает продукцию, важную для внутреннего и внешнего рынков", - пояснил Вице-премьер.

По его словам, при создании нового производства противоопухолевых препаратов и других производств важно соответствовать стандартам GMP, чтобы иметь доступ на рынки других государств. РУП "Белмедпрепараты" на внутреннем рынке зарегистрировало 335 лекарственных средств, в 20 странах дальнего и ближнего зарубежья предприятие имеет более 600 регистрационных удостоверений лекарственных средств.

"Нужно наращивать экспорт - каждое предприятие фармотрасли должно поставлять около 50% продукции за рубеж. Исходя из этого будут и уровень зарплат, производительность труда, прибыль. Дополнительные средства можно и нужно инвестировать, чтобы переоснастить производственные зоны и освоить новую номенклатуру, которая нужна медицине", - сказал Игорь Петришенко.

РУП "Белмедпрепараты" входит в состав холдинга "Белфармпром" и является одним из валообразующих предприятий фармацевтической отрасли. Предприятие обладает рядом уникальных производств и является единственным в Беларуси производителем инсулиновых препаратов, в том числе генно-инженерных инсулинов человека, ферментных и биогенных препаратов, лекарственных средств для офтальмологии в виде глазных капель. При этом предприятие изготавливает практически все виды лекарственных форм.

Порядка 38% выпускаемой продукции реализуется на внешних рынках. География поставок включает 24 страны. Основные рынки сбыта - Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Вьетнам.

Основным направлением инвестиционной деятельности РУП "Белмедпрепараты" до 2025 года будет дальнейшая модернизация и техническое перевооружение действующего производства, оснащение производственных цехов высокотехнологичным оборудованием, создание новых производственных участков, отвечающих стандартам GMP.