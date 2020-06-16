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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ БЕЛОРУСОВ В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ ВЫРОСЛИ НА 5,7%
09:36 17.06.2020
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле 2020 г. составили 105,7% к уровню января-апреля 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности – 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%.
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