Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле 2020 г. составили 105,7% к уровню января-апреля 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 63,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности – 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,7%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,9%.