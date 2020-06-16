По итогам мая, впервые за 2020 год, средний уровень цен на самый востребованный и многочисленный класс «Стандарт», показал ощутимый минус. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в отделе консалтинга и аналитики группы компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА».

Согласно информации, снижение цен от 2% до 5%, в зависимости от числа комнат в квартире, отмечено по самому многочисленному (более 70% всех новостроек) и наиболее популярному среди покупателей классу качества «Стандарт». Таковы статистические данные онлайн-каталога новостроек ProMetr.by (Путеводитель по новостройкам). В денежном эквиваленте снижение составляет от $30 до $70 за кв. м.

При этом больше всего подешевели одно и двухкомнатные квартиры – на 4% и 5% соответственно или порядка 65 $/кв. м. А трехкомнатные заметно меньше – всего на 2% (порядка 30 $/кв. м.). Примерный расчет показывает, что среднестатистическая однокомнатная квартира класса «Стандарт» теперь может обойтись дешевле примерно на $2700, двухкомнатная практически на $4000, а трехкомнатная – не так ощутимо, но все же на $2400.

«Рост цен на новостройки Минска наблюдался с лета 2017 г. и к настоящему времени они выросли в среднем от 10% до 23% в зависимости от класса качества, что в денежном эквиваленте составляет от +$160 до +$220 за квадратный метр, - прокомментировала руководитель «Твоя столица Новостройцентр» Наталья Жалова. - В результате, среднестатистическая однокомнатная квартира самого популярного класса «Стандарт» за это время подорожала примерно на $12 тысяч, а двухкомнатная – на $14 тысяч. Но при этом рекордный уровень цен, который наблюдался в 2014 г., до сих пор не побит».

По ее словам, в настоящее время повсеместного по рынку снижения не видно. Зато есть точечные акционные предложения со сниженными ценами, направленные на привлечение покупателей вследствие уменьшившегося за последние несколько месяцев спроса. В результате этого средний уровень цен и снижается.

Акционные предложения чаще всего можно встретить в отношении новостроек классов «Стандарт» и «Комфорт», значительно более реже – «Эконом» и «Престиж».

Подобные скидки есть в реальности, но зачастую они касаются определенных квартир: например, трехкомнатных большой площади, или квартир, расположенных на первом этаже, остатков квартир и т.п.

Но не все застройщики идут по пути снижения цен, некоторые выбирают альтернативный вариант - предоставление покупателям рассрочки оплаты. Если рассрочка не продолжительная (например, до конца строительства дома), то цены могут и не изменяться. Если на несколько лет, то, как правило, застройщик компенсирует свои риски увеличением стоимости кв. м. То есть, если по каким-то причинам отказано в выдаче кредита, то можно рассчитывать на рассрочку.

По словам Натальи Жаловой, у многих покупателей текущая ситуация (не только на рынке недвижимости, но и в стране в целом) вызывает больше вопросов, чем дает ответы. Например, то, что обменный курс доллара стабилизировался, а ставка рефинансирования совсем недавно в очередной раз снизилась, после чего уменьшились и ставки по кредитам. Да и пандемические страхи людей уже ослабели. Поэтому надо жить дальше и как-то решать свой жилищный вопрос. Но при этом люди понимают, что совсем скоро страну ожидает масштабное событие, которое в той или иной мере, но отразится на всех нас. В частности, на уровнях доходов и нашей покупательской способности. И не факт, что в лучшую сторону.

«Отмечавшийся в последние 3 года подъем на рынке недвижимости во многом обусловлен наличием кредитов, которые восполняли недостаток собственных средств покупателей. На данный момент кредиты до сих пор доступны, а ставки по ним демократичны – от 7% по спецпрограммам на первый год, и далее 13,6%. В настоящее время более 60% покупателей берут кредит. К тому же застройщики сегодня значительно лояльнее к покупателям и стараются найти подход к каждому. Если же ситуация в стране ухудшится, то в лучшем случае, ставки по кредитам поднимутся. Но это не самое страшное, ведь в 2015 г., когда ставки были на уровне 35-45%, кредиты тоже брали, только не так активно. Хуже, если кредиты вовсе станут недоступными - такую ситуацию на будущее исключать не стоит. Все зависит от величины экономических потрясений. В этом случае покупателям рассчитывать будет уже не на что», - сказала специалист.