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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЛАСТИ БИОФИЗИКИ И НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ ПРОЙДЕТ В БГУ


18:24 16.06.2020

Трехдневная Международная научная конференция «Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем» откроется 17 июня в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, мероприятие организуется в онлайн-формате.

Участниками форума станут более 200 ученых из 14 стран: Беларуси, России, Украины, Польши, Армении, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Франции, Бельгии, США, Германии, Испании, Индии. Всего с научными докладами выступят ученые из свыше 100 научных учреждений и организаций: БГУ, БГТУ, Белорусской государственной академии связи, Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Беларуси, Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова, Ереванского государственного университета (Армения), Университета Хассельта (Бельгия) и др.

Ученые рассмотрят фундаментальные и прикладные аспекты приоритетных направлений исследований в области биофизики, клеточной инженерии, медицинской и молекулярной биофизики, нанобиотехнологий, современного биофизического образования и др. Запланирована работа семи секций: «Молекулярная биофизика и биоинформатика», «Медицинская биофизика», «Мембранная и клеточная биофизика», «Нанобиотехнологии», «Клеточная инженерия и регенеративная медицина», «Фотосинтез и фотобиология», «Образование в области биофизики».

Итогом работы форума станет выпуск сборника докладов Международной научной конференции.

Организаторами мероприятия выступают кафедра биофизики физического факультета БГУ и Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.
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