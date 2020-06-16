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ЭКОНОМИКА РБ
ОПУБЛИКОВАНЫ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ
18:10 16.06.2020
рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,2%, рентабельность продаж – 8,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 8,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,8 млрд рублей, или 21,5% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 мая 2020 г. составила 9,2 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 21,4% от общего объема кредиторской задолженности.
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