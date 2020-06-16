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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ ВЫВЕЗТИ В РОССИЮ 43 ТОННЫ ФРУКТОВ СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 164 ТЫС. РУБЛЕЙ
18:06 16.06.2020
За первую неделю июня могилевскими таможенниками выявлено 2 факта незаконного перемещения фруктов по территории ЕАЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской региональной таможне, грузовики DAF и RENAULT, принадлежащие российским фирмам-перевозчикам, направлялись в Российскую Федерацию и были остановлены в непосредственной близости от границы.
В грузовых отсеках было обнаружено в общей сложности более 43 тонн апельсинов и груш. Общая стоимость фруктов составила более 164 тысяч белорусских рублей.
В обоих случаях на товар отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции.
По фактам нарушений законодательства Могилевской таможней в отношении перевозчиков Российской Федерации начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.
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