За первую неделю июня могилевскими таможенниками выявлено 2 факта незаконного перемещения фруктов по территории ЕАЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской региональной таможне, грузовики DAF и RENAULT, принадлежащие российским фирмам-перевозчикам, направлялись в Российскую Федерацию и были остановлены в непосредственной близости от границы.

В грузовых отсеках было обнаружено в общей сложности более 43 тонн апельсинов и груш. Общая стоимость фруктов составила более 164 тысяч белорусских рублей.

В обоих случаях на товар отсутствовали необходимые товаросопроводительные документы, в том числе и фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции.

По фактам нарушений законодательства Могилевской таможней в отношении перевозчиков Российской Федерации начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь. Данной статьей предусмотрено наложение штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - до пятидесяти процентов от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.