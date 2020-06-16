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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 5,4%
17:43 16.06.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 99,8%, с декабрем 2019 г. – 105,4%, в том числе на инвестиционные товары – 100,3% и 102,8% соответственно, промежуточные товары – 99,7% и 105,7%, потребительские товары – 100,3% и 102,3% соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в мае 2020 г. по сравнению с апрелем 2020 г. составил 100,5%, с декабрем 2019 г. – 101,5%, в том числе в растениеводстве – 99,2% и 104% соответственно, животноводстве – по 100,8%.
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