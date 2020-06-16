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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ПОТОК ТОВАРОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ УВЕЛИЧИЛСЯ


17:36 16.06.2020

В Беларуси отмечается рост популярности пересылки товаров в международных почтовых отправлениях (МПО).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минской региональной таможне, объем поступивших в страну почтовых отправлений в 2019 году увеличился на четверть по сравнению с 2018 годом. За первый квартал 2020 года поток товаров составил более 5 млн МПО, а за аналогичный период 2019 года-более 4,3 млн.

К числу самых популярных товаров, которые заказывают граждане нашей страны, можно отнести одежду и обувь. Также часто заказывают косметику, пищевые добавки, комплектующие к компьютерам и радиоэлектронные устройства. В настоящее время наблюдается изменение ассортимента перемещаемых в МПО товаров. Увеличилось количество товаров медицинского назначения, специализированной пищевой продукции диетического лечебного питания, лекарственных средств, витаминов и биологически активных добавок.

Интересно и разнообразие товаров, которые можно найти в посылках. Это и редкие музыкальные инструменты, столовые приборы, люстры, игрушки и многое другое.

Товары отправляются в основном из Китая, Малайзии и Сингапура. Также перемещаются частные посылки из Германии, Франции и Польши.

В таможне напомнили, что с 1 мая 2020 года указом была отменена месячная норма получения товаров для личного пользования в МПО, которая составляла 200 евро и 31 кг, и остался только разовый лимит, который эквивалентен 22 евро, а вес ограничен 10 килограммами. Такая же норма в 22 евро применяется почти во всех странах Европейского союза. Соответственно получатели могут не волноваться, что будут насчитаны таможенные платежи на недорогие товары.
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