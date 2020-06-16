Инвестиции ради инвестиций Беларуси уже не нужны. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время поездки в Гродненскую область.

"Если 10-15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы только были рабочие места, нам такие инвестиции сегодня не нужны. Мы не будем строить здесь предприятия только ради того, чтобы занять людей. Да, нужны рабочие места, но той остроты нет. Инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль. Это основное. Поэтому инвестиции инвестициям рознь", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.